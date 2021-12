I militari del Myanmar uccidono e danno fuoco a 38 civili, comprese donne e bambine: cresce la rabbia (Di domenica 26 dicembre 2021) Assassini brutali, repressori. Hanno ucciso donne e bambini senza fermarsi e anche anche ucciso due operatori della Ong Save the Children che erano nella città. Monta la rabbia sui social media dopo ... Leggi su globalist (Di domenica 26 dicembre 2021) Assassini brutali, repressori. Hanno uccisoe bambini senza fermarsi e anche anche ucciso due operatori della Ong Save the Children che erano nella città. Monta lasui social media dopo ...

Advertising

MinisteroDifesa : Il Ministro @guerini_lorenzo ha trascorso la vigilia di Natale in #Libano con i militari del contingente italiano????… - petergomezblog : Medici militari nelle scuole? I dati di Figliuolo confermano il flop: “12000 test in 300 istituti”. Il 3,75% del to… - Greenpeace_ITA : ++ In AZIONE! ++ Al porto di La Spezia con il supporto della nostra nave @gp_warrior contro le missioni militari it… - mrguasco : RT @barbarab1974: Dopo una settimana che attendo di comprendere cosa io abbia detto di diverso da OMS (intendo precisamente) ho deciso di c… - FAMAWIPP : RT @barbarab1974: Dopo una settimana che attendo di comprendere cosa io abbia detto di diverso da OMS (intendo precisamente) ho deciso di c… -