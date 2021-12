Bonaccini | “Dubbio sulle discoteche | temo le feste private”

(Di domenica 26 dicembre 2021) BOLOGNA – “Sono misure per la gran parte di buon senso, giuste e utili. L’unicoche ho è questa chiusura dellee sale da ballo, perchéil proliferare, come è stato quest’estate, diincontrollabili. E’ l’unico punto su cui io avevo suggerito di utilizzare il super Green pass e magari anche i tamponi”. E’ il commento alle nuove norme per prevenire i contagi del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano, a margine della visita all’hub vaccinale di Modena. “Per il resto tutte le altre attività rimangono aperte, ovviamente con precauzioni, come è giusto che sia. Ho condiviso anche il blocco delleda grandi assembramenti anche all’aperto, quello è giusto. Speriamo si possa reggere, c’è un’ondata molto forte. Noi ...

