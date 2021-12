Afghanistan, talebani vietano alle donne di viaggiare senza un parente uomo (Di domenica 26 dicembre 2021) I talebani hanno annunciato il divieto per le donne di viaggiare da sole per lunghe distanze se non sono accompagnate da un uomo della famiglia. Si tratta dell'ennesimo passo indietro per i diritti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 26 dicembre 2021) Ihanno annunciato il divieto per ledida sole per lunghe distanze se non sono accompagnate da undella famiglia. Si tratta dell'ennesimo passo indietro per i diritti ...

