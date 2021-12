Scuola tra screening di massa e Ffp2. Ecco come sarà il rientro a gennaio (Di sabato 25 dicembre 2021) Draghi ha chiarito: no all’allungamento delle vacanze natalizie, priorità allo screening e alla campagna vaccinale. Pressing per le di mascherine Ffp2 Leggi su ilsole24ore (Di sabato 25 dicembre 2021) Draghi ha chiarito: no all’allungamento delle vacanze natalizie, priorità alloe alla campagna vaccinale. Pressing per le di mascherine

Advertising

CarloCalenda : Tra abusi nell’uso della cassa integrazione, truffe sul superbonus e, buon ultimo in termini di importi, truffe sul… - fisco24_info : Scuola tra screening di massa e Ffp2. Ecco come sarà il rientro a gennaio: Draghi ha chiarito: no all’allungamento… - S30CH4NGB1NN : @icatboyfelix io tra poco inizio a copiarmi le cose di scuola almeno mi diverto un pò - matteozenatti : Ultimo giorno di Scuola in Archivio, esercitazione di diplomatica. 'Dare una proposta di datazione del documento in… - Franc_1992 : RT @flayawa: Negli ultimi 3 anni, tra asilo e scuola materna, mio figlio mi ha trasmesso ogni patogeno in circolazione. Se quest’anno non… -