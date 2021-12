Sammichele di Bari | vaccino a Natale | oltre seicento persone in tre ore Asl Bari

(Di sabato 25 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: La campagna vaccinale della ASL dinon si ferma, nemmeno nel giorno di. Sono state più di 600 le vaccinazioni in tre ore eseguite questa mattina nell’hub didi, dove si è tenuto un Open day organizzato dal Dipartimento di prevenzione. “E’ necessario dare una disponibilità solidale ai cittadini che non possono vaccinarsi durante la settimana – ha detto il direttore del Dipartimento di prevenzione della ASL di, Domenico Lagravinese – il nostro obiettivo è quello di vaccinare il maggior numero dinel minor tempo possibile, specie per la fascia 30 – 55 anni, ossia tutti quei soggetti che sono più esposti e possono ...

Proseguono le vaccinazioni anti Covid in tutta la Puglia con aperture straordinarie anche oggi, domani e a Capodanno. Oggi è in corso un 'open day' nel centro vaccinale didi(ore 9 - 12) con accesso senza prenotazione riservato a over 18 che vogliano fare il richiamo o la prima dose. Si replica il 26 dicembre a Molfetta () con una seduta dedicata ...Per il 25 dicembre è in programma un Open day nel centro vaccinale didi(ore 9 - 12), con accesso senza prenotazione riservato a over 18 che vogliano fare il richiamo o la prima dose.La campagna vaccinale della ASL di Bari non si ferma, nemmeno nel giorno di Natale. Sono state più di 600 le vaccinazioni in tre ore eseguite questa mattina nell’hub di Sammichele di Bari, dove si è ...Proseguono le vaccinazioni anti Covid in tutta la Puglia con aperture straordinarie anche oggi, domani e a Capodanno. (ANSA) ...