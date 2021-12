Roma e il Lazio in zona gialla da lunedì 3 gennaio 2022: l’ipotesi degli esperti secondo i dati attuali (Di sabato 25 dicembre 2021) Ancora qualche giorno in zona bianca, poi la Regione Lazio potrebbe passare in zona gialla, molto probabilmente subito dopo Capodanno. La data da cerchiare in ‘rosso’ è quella del 3 gennaio 2022, subito dopo il monitoraggio del prossimo venerdì che potrebbe far iniziare l’intero territorio in un’altra fascia, dove in realtà cambia ben poco. Questo perché con il nuovo Decreto Festività la mascherina è obbligatoria all’aperto e il Super Green Pass è ormai indispensabile per partecipare alla vita ‘sociale’, anche solo per sorseggiare un caffè al bancone di un bar. Leggi anche: Lazio in zona gialla, Zingaretti allerta la popoLazione: “I contagi aumentano, dobbiamo prendere delle precauzioni” Roma e il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 dicembre 2021) Ancora qualche giorno inbianca, poi la Regionepotrebbe passare in, molto probabilmente subito dopo Capodanno. La data da cerchiare in ‘rosso’ è quella del 3, subito dopo il monitoraggio del prossimo venerdì che potrebbe far iniziare l’intero territorio in un’altra fascia, dove in realtà cambia ben poco. Questo perché con il nuovo Decreto Festività la mascherina è obbligatoria all’aperto e il Super Green Pass è ormai indispensabile per partecipare alla vita ‘sociale’, anche solo per sorseggiare un caffè al bancone di un bar. Leggi anche:in, Zingaretti allerta la popone: “I contagi aumentano, dobbiamo prendere delle precauzioni”e il ...

