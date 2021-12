Natale al cinema tra risate e omicidi con "7 donne e un mistero" (Di sabato 25 dicembre 2021) Un Natale al cinema all'insegna delle risate e della suspense. Il 25 dicembre arriva nelle sale ' 7 donne e un mistero ', il nuovo film di Alessandro Genovesi . Ambientato nell'Italia degli anni 30 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 dicembre 2021) Unalall'insegna dellee della suspense. Il 25 dicembre arriva nelle sale ' 7e un', il nuovo film di Alessandro Genovesi . Ambientato nell'Italia degli anni 30 ...

Advertising

GiuliaK82 : Oggi, 25 dicembre 2021, “Natale in casa Cupiello” compie 90 anni! Quest’incredibile capolavoro fu rappresentato, p… - positanonews : Messa di Natale al Cinema a Piano di Sorrento tra le #news - mamartorello : RT @RaiCinema: Non sarebbe Natale senza famiglia, amici e tutta la magia della settima arte che ogni anno rinnova il suo splendore! Tanti a… - TheSpaceCinema : A Natale è il pensiero che conta. Il pensiero fisso di quale film vedere al cinema. ?????????????? - nuova_venezia : COVID / Mascherine obbligatorie anche all'aperto e ffp2 in alcuni ambiti come i trasporti a lunga percorrenza, tras… -