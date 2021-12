I vandali hanno distrutto il Bambinello del presepe nelle grotte di Pietragalla (Di sabato 25 dicembre 2021) AGI - Ignoti la notte scorsa hanno danneggiato il presepe allestito a Pietragalla (Potenza) dalla Pro loco e da altre associazioni del territorio, nei Palmenti, le suggestive grotte scavate nella roccia arenarie dove fino agli anni '60 avveniva la pigiatura delle uve e la fermentazione del mosto. distrutto il Bambinello in gesso. "Nel giorno in cui celebriamo la nascita del Signore, assistiamo esterrefatti a un gesto che violenta un simbolo della cristianità, oltraggia il lavoro che in tanti hanno portato avanti in questi giorni nei palmenti. Confido che l'autore di questo gesto vergognoso possa ritrovare la fede e la ragione e possa, nello stesso silenzio che lo ha accompagnato in questa vile azione, ripristinare quanto fatto", scrive in un post il sindaco, Paolo ... Leggi su agi (Di sabato 25 dicembre 2021) AGI - Ignoti la notte scorsadanneggiato ilallestito a(Potenza) dalla Pro loco e da altre associazioni del territorio, nei Palmenti, le suggestivescavate nella roccia arenarie dove fino agli anni '60 avveniva la pigiatura delle uve e la fermentazione del mosto.ilin gesso. "Nel giorno in cui celebriamo la nascita del Signore, assistiamo esterrefatti a un gesto che violenta un simbolo della cristianità, oltraggia il lavoro che in tantiportato avanti in questi giorni nei palmenti. Confido che l'autore di questo gesto vergognoso possa ritrovare la fede e la ragione e possa, nello stesso silenzio che lo ha accompagnato in questa vile azione, ripristinare quanto fatto", scrive in un post il sindaco, Paolo ...

