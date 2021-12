Gf Vip | Sophie non si trattiene più | passione in magazzino con Alessandro Il video

(Di sabato 25 dicembre 2021) E' difficile trovare un po' di privacy all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Soprattutto quando hai promesso ad una delle tue amiche che no, proprio non hai alcuna intenzione di cedere allacon il ragazzo che...

Ieri sera, nel corso dei festeggiamenti natalizi nella Casa del Grande Fratello, il primo bacio tra l'ex tronistaCodegoni e l'ex corteggiatore Alessandro Basciano . Dopo diversi giorni di sguardi complici e tante piccole attenzioni, i due ragazzi si sono ritrovati in ...Ieri sera l'ex tronista si è baciata con Alessandro Basciano ed ha dormito con lui, scatenando i pettegolezzi nella Casa del Grande Fratello. Biagio criticadopo la notte con Basciano "...I programmi per le feste dei Vipponi, tra cenone della Vigilia e interminabili prove per i canti con Katia Ricciarelli ...I comportamenti e le parole dell'ex tronista e dell'ex corteggiatore hanno però lasciato tutti un po' perplessi. Durante la notte, Basciano poi è andato in camera dell'ex tronista e hanno dormito abbr ...