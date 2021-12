Francesco Acerbi | “Nel 2022 resto alla Lazio ma la Premier mi attrae”

(Di sabato 25 dicembre 2021) “Gli Europei sono una soddisfazione che ci porteremo dietro per sempre, è stato un torneo fantastico, ma ora c’è da arrivare al Mondiale. Non qualificarci sarebbe una batosta. Il sorteggio non è stato semplicissimo ma visto che mancano dei mesi e c’è il campionato cominceremo a pensarci quando sarà il momento“. Queste le dichiarazioni del difensore dellae della nazionaleai microfoni di Sky Sport. E sul futuro, il difensore giura fedeltàma ammette una passione per laLeague: “In passato ho avuto la possibilità di andare in Inghilterra, mi sarebbe piaciuto perché è il campionato più bello al mondo – dichiara -. E’ affascinante ed emozionante, ci andrei volentieri. Guardando le partite si nota che il tifo e l’atmosfera sono di altissimo ...

Così il difensore della Lazio e della nazionaleai microfoni di Sky Sport. Quanto al suo 2022,dichiara che sarà ancora alla Lazio anche se ammette una certa passione per la ...Al centro delle polemiche e non visto benissimo da una parte del tifo laziale dopo alcune dichiarazioni,ha rilasciato un'intervista a Sky Sport. Il difensore della Lazio ha parlato in primis dello spareggio che affronterà l'Italia per qualificarsi al Mondiale del 2022. 'Ora non ci penso.Ai microfoni di SkySport24 ha parlato Francesco Acerbi che ha parlato dell’ultimo anno ed in particolare della Nazionale di Mancini con un ultimo riferimento alla Lazio di Sarri ed al suo futuro in ...Il difensore: "Gli Europei sono una soddisfazione che ci porteremo dietro per sempre, è stato un torneo fantastico, ma ora c'è da arrivare al Mondiale" ...