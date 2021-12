Covid, in Campania 4.541 positivi su 76.534 test: cala il tasso d’incidenza (Di sabato 25 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 4.541 i nuovi positivi al Covid in Campania su 76.534 test esaminati (un numero record). L’incidenza è del 5,93% in calo rispetto al 6,13% di ieri. Dieci le nuove vittime censite nel bollettino dell’Unità di crisi della Regione. Tornano a salire, anche se di poco, i posti occupati in terapia intensiva, 32 (più 1), scendono quelli in degenza, 457 (meno 6). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 4.541 i nuovialinsu 76.534esaminati (un numero record). L’incidenza è del 5,93% in calo rispetto al 6,13% di ieri. Dieci le nuove vittime censite nel bollettino dell’Unità di crisi della Regione. Tornano a salire, anche se di poco, i posti occupati in terapia intensiva, 32 (più 1), scendono quelli in degenza, 457 (meno 6). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

