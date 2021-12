Così la Russia è diventata una dittatura senza bisogno di aggettivi (Di sabato 25 dicembre 2021) «Vladimir Putin non ha nulla contro l’alternanza del governo, a condizione che non diventi un’idea fissa»: questa dichiarazione del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, pronunciata alla fine del settembre 2021, ha segnato la conclusione della trasformazione definitiva della Russia da un autoritarismo più o meno soft a una dittatura senza aggettivi. Negli anni Dieci, l’economista Sergey Guriev, direttore degli studi economici a Sciences Po, aveva formulato per il regime di Putin e i suoi simili la definizione di “autoritarismo informativo”: un sistema che conserva i riti formali di una democrazia, cercando legittimazione in conferme elettorali il cui risultato viene garantito dal controllo ferreo del sistema mediatico e dalla creazione di narrazioni prima ancora che dalla repressione. Le elezioni alla Duma del ... Leggi su linkiesta (Di sabato 25 dicembre 2021) «Vladimir Putin non ha nulla contro l’alternanza del governo, a condizione che non diventi un’idea fissa»: questa dichiarazione del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, pronunciata alla fine del settembre 2021, ha segnato la conclusione della trasformazione definitiva dellada un autoritarismo più o meno soft a una. Negli anni Dieci, l’economista Sergey Guriev, direttore degli studi economici a Sciences Po, aveva formulato per il regime di Putin e i suoi simili la definizione di “autoritarismo informativo”: un sistema che conserva i riti formali di una democrazia, cercando legittimazione in conferme elettorali il cui risultato viene garantito dal controllo ferreo del sistema mediatico e dalla creazione di narrazioni prima ancora che dalla repressione. Le elezioni alla Duma del ...

Advertising

Jp64092349 : RT @DavideCrusader: @4everAnnina In Russia, dove mi trovo, hanno fatto proprio così. Un ospedale della città è stato adibito solo a cure co… - Geoeconomicsfo1 : @bordoni_russia Fatto bene. Così come Putin blocca i c.d. 'agenti stranieri' la Germania risponde con stessa moneta - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @SjDHE0xGbeKIRlt: SECONDO I MIEI ZII È DESTINO COSÌ ED È MEGLIO CHE PATRIGNO È MORTO NELLA SUA PATRIA IN ITALIA E NO IN UCRAINA E RUSSIA… - SjDHE0xGbeKIRlt : SECONDO I MIEI ZII È DESTINO COSÌ ED È MEGLIO CHE PATRIGNO È MORTO NELLA SUA PATRIA IN ITALIA E NO IN UCRAINA E RUSSIA.. ?????? - MRMRSC6 : RT @formichenews: Ucraina, così Putin prepara i russi alla guerra La Russia spinge una narrazione preoccupante che ricorda quella sulla Cr… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Russia 'La Russia non la si può vincere. La si può solo distruggere dall'interno' Putin risponde così al giornalista russo, Pjotr Kozlov, che lavora nel Servizio Russo della BBC. ... quando la Russia si trovava in fase di attiva e acuta opposizione con l'Occidente e quindi sarebbe ...

Roma, arrestato il leader dell'Unione forze identitarie per associazione sovversiva. Esaltava la strage di Traini coi suoi collaboratori Un arresto per il fondatore e misure di obbligo di dimora per i suoi collaboratori. È così che la Procura di Roma ha smantellato i vertici di Unione forze identitarie (Ufi), un'... Canada e Russia. ...

La fatale dichiarazione di guerra agli Usa. Così Hitler perse la sua scommessa mortale La Stampa Putin rispondeal giornalista russo, Pjotr Kozlov, che lavora nel Servizio Russo della BBC. ... quando lasi trovava in fase di attiva e acuta opposizione con l'Occidente e quindi sarebbe ...Un arresto per il fondatore e misure di obbligo di dimora per i suoi collaboratori. Èche la Procura di Roma ha smantellato i vertici di Unione forze identitarie (Ufi), un'... Canada e. ...