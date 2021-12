Via libera alla terza dose a 4 mesi. Rezza firma la circolare. Dal 27 dicembre la booster potrà esse estesa anche alla fascia 16-17 anni e ai fragili tra i 12 e 15 anni (Di venerdì 24 dicembre 2021) La terza dose o dose booster sarà estesa ai giovani tra i 16-17 anni e gli adolescenti fragili tra i 12-15. Lo prevede la circolare del ministero della Salute firmata oggi dal direttore generale della Prevenzione, Gianni Rezza. Lo stesso provvedimento, annunciato ieri dal Consiglio dei ministri (leggi l’articolo), che riduce a 4 mesi, dai 6 di prima il tempo che dovrà trascorrere dal termine del primo ciclo. Le dosi potranno essere somministrate a partire dal 27 dicembre. L’Aifa – secondo quanto si apprende – si pronuncerà su tutti gli adolescenti tra 12-15 anni entro il mese di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lasaràai giovani tra i 16-17e gli adolescentitra i 12-15. Lo prevede ladel ministero della Saluteta oggi dal direttore generale della Prevenzione, Gi. Lo stesso provvedimento, annunciato ieri dal Consiglio dei ministri (leggi l’articolo), che riduce a 4, dai 6 di prima il tempo che dovrà trascorrere dal termine del primo ciclo. Le dosi potrannore somministrate a partire dal 27. L’Aifa – secondo quanto si apprende – si pronuncerà su tutti gli adolescenti tra 12-15entro il mese di ...

