Vaccini nella caserma Salvo d’Acquisto bruciata a Roma? Si, un anno fa però (Di venerdì 24 dicembre 2021) «E…caso strano dove si è sviluppato l’ incendio…erano custoditi i…vacchhinni»: comincia così un post che è stato pubblicato su Facebook il 21 dicembre corredato con una notizia dal titolo «Coronavirus, i Vaccini Pfizer arrivano alla caserma Salvo d’Acquisto di Roma». La caserma è recentemente finita al centro della cronaca per via dell’incendio che vi è divampato lo scorso 15 dicembre. «Un altro “dettaglio” che è stato nascosto dai media è che la caserma dei carabinieri Salvo d’Acquisto dove c’è stato un rogo tre giorni fa è la stessa caserma nella quale erano custoditi i sieri al g/r/a/f/e/n/e della Pfizer», prosegue il post su Facebook0, alludendo al fatto che si tratterebbe di un incendio che vuole ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 24 dicembre 2021) «E…caso strano dove si è sviluppato l’ incendio…erano custoditi i…vacchhinni»: comincia così un post che è stato pubblicato su Facebook il 21 dicembre corredato con una notizia dal titolo «Coronavirus, iPfizer arrivano alladi». Laè recentemente finita al centro della cronaca per via dell’incendio che vi è divampato lo scorso 15 dicembre. «Un altro “dettaglio” che è stato nascosto dai media è che ladei carabinieridove c’è stato un rogo tre giorni fa è la stessaquale erano custoditi i sieri al g/r/a/f/e/n/e della Pfizer», prosegue il post su Facebook0, alludendo al fatto che si tratterebbe di un incendio che vuole ...

