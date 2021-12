Natale col Covid e senza abbracci, a 1.100 chilometri da casa (Di venerdì 24 dicembre 2021) AGI - "Un abbraccio". Caterina, Alessandro e Flavia, i primi due studenti universitari e la terza giovane già alle prese con il mondo del lavoro, tutti domiciliati a Milano nello stesso appartamento, positivi al Covid da qualche giorno, si preparano a trascorrere il loro primo Natale lontani da casa e, soprattutto, dai loro cari. "Ci mancherà l'abbraccio dei nostri familiari - dicono nel corso di una videochiamata con l'AGI - il calore di casa, la tombolata, le risate e le lunghe discussioni con gli amici che rivedi solo in questo periodo dell'anno". "E' un Natale insolito, manca lo spirito natalizio - sottolinea Caterina, residente in provincia di Catanzaro, oltre 1.100 chilometri da Milano - anche se grazie alla tecnologia hai modo di vedere e ... Leggi su agi (Di venerdì 24 dicembre 2021) AGI - "Uno". Caterina, Alessandro e Flavia, i primi due studenti universitari e la terza giovane già alle prese con il mondo del lavoro, tutti domiciliati a Milano nello stesso appartamento, positivi alda qualche giorno, si preparano a trascorrere il loro primolontani dae, soprattutto, dai loro cari. "Ci mancherà l'o dei nostri familiari - dicono nel corso di una videochiamata con l'AGI - il calore di, la tombolata, le risate e le lunghe discussioni con gli amici che rivedi solo in questo periodo dell'anno". "E' uninsolito, manca lo spirito natalizio - sottolinea Caterina, residente in provincia di Catanzaro, oltre 1.100da Milano - anche se grazie alla tecnologia hai modo di vedere e ...

Advertising

NicolaPorro : ?? In #Vaticano solo col #greenpass. A Natale siamo tutti più buoni? Il pugno duro del Papa contro i non vaccinati..… - NicolaPorro : ???????Ecco le assurde linee guida dei televirologi???? - Gazzetta_it : Rientri in patria e compiti per le vacanze: Juve, ci si rivede il 30. Col ritorno di tre big - modesti_simone : RT @frazambon: Riusciamo a de-Covizzarci per qualche ora e ritrovare la semplicità del #Natale2021? A me aiuta questa cartolina, anche per… - stefanosantos1 : Porcoddue a ogni cena di natale becco il posto col palo del tavolo -