L’unione e la voglia di lottare | da dove “rinascere” il Napoli a Natale

(Di venerdì 24 dicembre 2021), 24 dicembre. È la Vigilia di, sono davanti al camino e ho appena finito di sfogliare il giornale. Proprio ieri sono andato dal giornalaio dopo anni che non lo facevo. La rivista, in questo clima di festa, mi ha lasciato una sensazione malinconica e nostalgica. L’occhio si è soffermato sulla classifica del campionato, e sullo score delle ultime giornate di serie A. C’è amarezza. Tanta. Penso alle occasioni sbagliate, ai gol fortuiti subiti e al modo ignobile in cui si è persa la partita contro lo Spezia, che ha lasciato il Maradona con tre punti senza aver mai tirato in porta. Quanto fa male perdere in questo modo? Solo qualche giorno prima c’era stata l’impresa di San Siro… Una partita, quella contro i rossoneri, che ricorda molto quella dello scorso 13 febbraio contro la Juventus. Una vittoria piena di sofferenza, tanti sacrifici e ...