Inter | Inzaghi è soddisfatto ma la Juventus fa ancora paura

Advertising

Inter : ??? | INZAGHI 'Ora ricarichiamo le energie e ripartiamo con lo stesso spirito. Il cammino è ancora lungo e pieno d… - FBiasin : #Inzaghi: 'Ora fa comodo a tutti dire che l'#Inter è una corazzata. Ma io ricordo che ad agosto i giudizi non erano… - FBiasin : Si chiude il 2021 dell’#Inter e si chiude alla gande, dopo un’estate piena di dubbi, un inizio tra alti e bassi e 2… - Profilo3Marco : RT @CorSport: #Inter, la bella simmetria di #Inzaghi?? - AlexS8338 : Le risulta che l'Inter di Inzaghi abbia vinto già qualcosa? @mauro_suma -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Inzaghi

L'ex ct ha riportato lo scudetto a Milano, sponda, per poi andarsene in rottura con il club. Al suo posto. E i nerazzurri hanno imparato a meraviglia il ballo del Simone: record di ...Le dichiarazioni del difensore dell'. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI PASSAGGIO ALLA DIFESA A 3 ...La mia Inter bella e vincente". Queste le parole di Simone Inzaghi a La Gazzetta dello Sport che il quotidiano riporta in apertura in prima pagina nell'edizione ...Bilancio di mezza stagione positivo per il tecnico dell'Inter che guarda al futuro con grande ottimismo. La sconfitta con la Lazio il momento chiave.