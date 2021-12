Il Napoli punta il difensore della Roma per sostituire Manolas: è una richiesta di Spalletti! (Di venerdì 24 dicembre 2021) La sessione di calciomercato invernale è ormai alle porte e in casa Napoli c’è urgenza di intervenire sul mercato per sopperire alla situazione di emergenza nel reparto difensivo. La cessione di Kostas Manolas all’Olympiacos e l’infortunio di Kalidou Koulibaly hanno complicato i piani di Luciano Spalletti, che al momento ha a disposizione i soli Rrahmani e Juan Jesus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è già al lavoro per trovare il sostituto di Manolas: l’ultimo nome finito nel mirino della dirigenza della SSC Napoli è quello di Marash Kumbulla, difensore della Roma ormai ai margini del progetto Mourinho. Marash Kumbulla Il centrale albanese sarebbe disposto a partire ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 dicembre 2021) La sessione di calciomercato invernale è ormai alle porte e in casac’è urgenza di intervenire sul mercato per sopperire alla situazione di emergenza nel reparto difensivo. La cessione di Kostasall’Olympiacos e l’infortunio di Kalidou Koulibaly hanno complicato i piani di Luciano Spalletti, che al momento ha a disposizione i soli Rrahmani e Juan Jesus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è già al lavoro per trovare il sostituto di: l’ultimo nome finito nel mirinodirigenzaSSCè quello di Marash Kumbulla,ormai ai margini del progetto Mourinho. Marash Kumbulla Il centrale albanese sarebbe disposto a partire ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli punta Luci sulle piazze vuote Omicron gela il turismo ...sui flussi turistici di Natale e Capodanno verso le località più gettonate del golfo di Napoli. Da ... In pratica si punta molto sul last minute, come avviene anche ad Ischia. "Diverse strutture hanno ...

Inter, Inzaghi: "Dobbiamo capire come migliorarci con il mercato. Brozovic rinnovi presto" ... che ha fatto senza problemi anche la seconda punta e l'esterno a destra'. Tra i singoli c'è un ... 'Vittoria sul Napoli ci ha dato grande consapevolezza' vedi anche Vacanze di Natale: la Serie A vola a ...

Napoli, Giuntoli punta Gatti per sostituire Manolas ma il Frosinone chiede 10 milioni TUTTO mercato WEB Inter, da campione d’inverno a campione d’Italia il passo è così breve? L’ottimo girone d’andata dei nerazzurri è solo una base di partenza per sperare nel tricolore Dobbiamo ammetterlo: il Natale in casa Inter quest’anno è più ricco che mai. La squadra di Inzaghi dopo es ...

Juventus, il primo rinforzo per la risalita arriva dal Napoli Anche a Napoli ha avuto più volte l’occasione per dimostrare il proprio valore, concretizzando (tra le altre) le operazioni Victor Osimhen e Fabian Ruiz. Giuntoli alla Juventus, matrimonio vicino. Giu ...

