Covid: contagi oltre i tremila in E - R, 500.000 dall'inizio (Di venerdì 24 dicembre 2021) I contagi giornalieri di Coronavirus in Emilia - Romagna sfondano quota tremila e superano il mezzo milione di positività dall'inizio della pandemia, nel giorno in cui si registra un lieve calo di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 dicembre 2021) Igiornalieri di Coronavirus in Emilia - Romagna sfondano quotae superano il mezzo milione di positivitàdella pandemia, nel giorno in cui si registra un lieve calo di ...

fanpage : L'Italia ha toccato oggi il record storico di contagi Covid: sono infatti stati registrati 44.595 contagi e 168 mor… - Corriere : Milano focolaio d’Italia: +135% di contagi in sette giorni, l’incidenza schizza a 543 (la soglia è a 50) - Corriere : A Milano oltre 5 mila contagi: «Omicron sta dilagando perché qui è arrivata prima» - infoitinterno : Covid, vigilia natalizia nera per la Sardegna: 470 nuovi contagi, due morti e 4587 sardi in isolamento - infoitinterno : Covid oggi Sardegna, 470 contagi e 2 morti: bollettino 24 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Covid contagi Covid oggi Basilicata, 262 nuovi contagi: bollettino 24 dicembre I dati della Regione Sono 262 i nuovi contagi da Coronavirus oggi , 24 dicembre in Basilicata, secondo i dati Covid - 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è stato alcun morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.

Covid, i dati in Fvg della Vigilia: 826 nuovi contagi e 10 decessi Infine, relativamente alle residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia si registrano tre contagi tra gli ospiti (Trieste, Spilimbergo e Pordenone) e quattro positivi tra gli operatori ( Udine, ...

Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport COVID, LA TRASMISSIBILITA’ Sono i dati contenuti nel report settimanale della cabina di regia sulla curva dei contagi di coronavirus. Le fasce di età che registrano i più alti tassi di incidenza settimanali per 100mila abitanti ...

Covid oggi Italia e Lombardia, bollettino coronavirus del 24 dicembre: contagi e morti L'andamento della pandemia nel nostro Paese. L'ultimo report dell'Istituto superiore della Sanità: "Forte pressione sugli ospedali" ...

