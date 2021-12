Commerciante ucciso | fiori e lumini sul luogo del delitto

(Di venerdì 24 dicembre 2021) "Sei morto per difendere il frutto del tuo lavoro. Spero che chi ha fatto ciò, paghi". E' scritto così, accanto ad un fascio di rose rosse depositate davanti alla saracinesca abbassata della pescheria ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Commerciante reagisce a rapina, ucciso nel Napoletano #ANSA - fattoquotidiano : Napoli, commerciante reagisce a una rapina: ucciso con un colpo di pistola al volto - positanonews : Commerciante ucciso davanti ai figli, trovata l’ auto che hanno usato gli assassini tra le #news… - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: Individuare subito i responsabili dell’omicidio di Antonio Morione, il commerciante ucciso a Boscoreale. Questa è una #… - infoitinterno : Boscoreale, commerciante ucciso durante rapina: colpito al volto -

Ultime Notizie dalla rete : Commerciante ucciso

La vittima aveva aspettato l'arrivo dei rapinatori fuori dal negozio, forse allertato dal fratello Giovanni, rapinato poco prima in un'altra pescheria di famiglia ...(ANSA) - BOSCOREALE (NAPOLI), 24 DIC - "Sei morto per difendere il frutto del tuo lavoro. Spero che chi ha fatto ciò, paghi". E' scritto così, accanto ad un fascio di rose rosse depositate davanti all ...