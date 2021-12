Aprilia | muore di freddo e stenti un senzatetto

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Morire dinel 2021: questo è quanto accaduto a undi. L’uomo si trovava nel sottopasso della stazione quando è stato notato da alcuni passanti. Immobile, troppo per dormire. Così sono stati allertati i Carabinieri e i sanitari del 118, ma, purtroppo, è stato possibile solo constatare il decesso. Leggi anche: Roma, armato di coltello si lancia dal 3° piano: 15enne in fin di vitatrovato morto alla stazione Non si sa molto di lui: solo che era un uomo di origine straniera, senza fissa dimora. Un, insomma. Non era solito trovarsi in quel punto, il sottopasso della stazione, ma è lì che è morto di, forse per una nottata particolarmente gelida. La salma è stata trattata dalle forze ...

