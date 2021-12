Tra Silvio e il Colle c’è un banchiere di troppo Draghi mette in allarme il Cav nel giorno del vertice di Centrodestra Berlusconi prova a serrare le fila in vista dell’elezione Ma teme di essere fatto fuori nel rush finale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Con poche, mirate, parole Mariohato a eliminaredalla corsa al Quirinale. Una sfida lanciata proprio a poche ore daldeloggi a Villa Grande, a Roma (leggi l’articolo). L’ex numero uno della Bce ha lasciato intendere didisponibile alla presidenza della Repubblica e, in un secondo momento, ha sottolineato che la maggioranza non può spaccarsi sul nome del prossimo Capo dello Stato. Altrimenti sarebbe pregiudicata l’azione del governo. In pratica un “no” al leader di Forza Italia, che resta un nome quantomeno divisivo: è indigeribile per i 5 Stelle, così come per Pd e Leu. L’ex Cavaliere, incurante della realtà, tira dritto: crede tuttora possibile la scalata alpiù alto, ...