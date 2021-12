Testimone dei Testimoni | fuoriuscita dalla “setta” più diffusa d’Italia

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono circa ottocento le “sétte” presenti in Italia. Tra queste, sicuramente la piùe nota è quella deidi Geova. Cosa c’è dietro queste figure apparentemente tiepide e mansuete che suonano i campanelli sempre in coppia? Ne ha parlato ai microfoni del dottor Marco Crepaldi c’è Letizia, una ragazza che porta avanti il suo progetto “Aurea aetas: contro i culti abusanti,rismo e controllo mentale”. La giovane vive lontanafamiglia. Fin da piccola, da sola e immersa in una religione che le diceva “sei donna e non puoi insegnare”, ha preso decisioni molto mature.di Geova, davvero una? Secondo quanto riporta Letizia, usando il modello B.I.T.E. (Behavior, Information, Thoughs, Emotions) si potrebbe riscontrare nel culto geovista tutti i ...

SeaWatchItaly : Ieri il nostro equipaggio aereo è stato testimone dell'ennesima incursione della cosiddetta guardia costiera libica… - GiorgioSchiav11 : @icebergfinanza Sono stato testimone di come si fanno i conti dei morti covid. Turno di notte in reparto covid del… - MGrava : RT @GabrieleIuvina1: Con onore ricevo il testimone. Mi unisco a tutti gli amici che si stanno impegnando affinché Marco Zennaro, imprigiona… - giocogio1 : RT @GabrieleIuvina1: Con onore ricevo il testimone. Mi unisco a tutti gli amici che si stanno impegnando affinché Marco Zennaro, imprigiona… - marianna_eg : RT @GabrieleIuvina1: Con onore ricevo il testimone. Mi unisco a tutti gli amici che si stanno impegnando affinché Marco Zennaro, imprigiona… -

Ultime Notizie dalla rete : Testimone dei

Metropolitan Magazine

... così non è un segreto che chi è pronto a scattare per raccoglierne il, a nome e per ... che all'incirca un anno fa gli era costato la reprimendasegretaritre partiti di centrodestra: ...... e diventa ilchiave nella maxi - causa intentata contro l'industria del tabacco. Al suo ... Per i due non sara' cosi' facile partire: le disavventurefigli, della nonna Wanda,nuovi e ...ll 22 dicembre ha compiuto 104 anni Orestile Pinca, residente a Scortichino. Il sindaco di Bondeno Simone Saletti si è recato nell’abitazione della signora per farle gli auguri e per consegnarle un fi ...Tre anni e due mesi al ladro della stazione di servizio Q8 scoperto da testimone che era andato a fare il pieno ...