Secondo Giorgetti in tv ci sono troppi 'esperti' di Covid (e presunti tali) (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - Il ministro Giancarlo Giorgetti, stando a quanto si apprende, ha chiesto nel corso della cabina di regia sulle misure anti Covid (e non è la prima volta), una riflessione sulla comunicazione di tv pubbliche e private. In sostanza, nel rispetto della libertà di espressione e delle regole sull'informazione, è il ragionamento che è stato fatto, forse l'invasione nei talk show di virologi ed 'esperti' a vario titolo in tv rischiano di creare incertezze e confusione. Sarebbe forse utile una sorta di 'raccomandazione' per tutte le reti, pubbliche e private a una maggiore cautela. "Inizia a esserci insofferenza nei confronti di chi ha verità in tasca pronte per ogni situazione e stagione. Verità che sono state sistematicamente smentite dai fatti" avrebbe detto Giorgetti al premier e agli altri ...

