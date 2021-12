Roma senza pace: l'infortunio di Abraham nel suo momento migliore (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mourinho ha perso Tammy Abraham dopo pochi secondi del secondo tempo di Roma–Sampdoria per un problema alla caviglia destra. L’attaccante inglese aveva preso una botta nel corso del primo tempo e già durante l’intervallo sembrava destinato al cambio, ma ha provato comunque a stringere i denti ed è rientrato in campo insieme ai compagni. Al primo tentativo di scatto però, il dolore non ha lasciato dubbi e il numero 9 ha chiesto il cambio, uscendo tra gli applausi dell’Olimpico. Il suo infortunio, se dovesse rivelarsi più grave del previsto, sarebbe doppiamente beffardo. Sì perché dopo la doppietta di Bergamo, Abraham sembrava essersi definitivamente sbloccato e pronto per ingranare la marcia della doppia cifra stagionale. Nelle prossime ore farà i controlli di routine: la speranza del tecnico (e di tutti i ... Leggi su footdata (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mourinho ha perso Tammydopo pochi secondi del secondo tempo di–Sampdoria per un problema alla caviglia destra. L’attaccante inglese aveva preso una botta nel corso del primo tempo e già durante l’intervallo sembrava destinato al cambio, ma ha provato comunque a stringere i denti ed è rientrato in campo insieme ai compagni. Al primo tentativo di scatto però, il dolore non ha lasciato dubbi e il numero 9 ha chiesto il cambio, uscendo tra gli applausi dell’Olimpico. Il suo, se dovesse rivelarsi più grave del previsto, sarebbe doppiamente beffardo. Sì perché dopo la doppietta di Bergamo,sembrava essersi definitivamente sbloccato e pronto per ingranare la marcia della doppia cifra stagionale. Nelle prossime ore farà i controlli di routine: la speranza del tecnico (e di tutti i ...

