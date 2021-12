(Di giovedì 23 dicembre 2021) La Commissione di Ursula von der Leyen ieri ha presentato una proposta per introdurre tre nuove “proprie” per il bilancio dell’Unione europea. In principio è una buona notizia, perché dovrebbe sganciare il bilancio comunitario da logiche nazionali e dai perenni conflitti tra paesi beneficiari e pagatori netti. Le “proprie” nella sostanza sono tasse. I cittadini sono doppiamente rappresentati nell’Ue dai loro governi nazionali e dai parlamentari europei che hanno eletto. In un lontano passato il bilancio comunitario veniva finanziato con una parte delle entrate Iva e i dazi doganali. Tra accordi di libero scambio e ampliamento delle competenze dell’Ue quellenon bastavano più. Gli stati membri hanno dovuto mettere mano al portafoglio con contributi nazionali diretti. Ora la Commissione vuole aggiungere tre ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Risorse improprie

Il Foglio

...(e quindi anche il Comune di Cotignola) sta investendo negli ultimi anni importantiper ...correttamente il 112 e non alimentiamo i social di informazioni che a volte possono esserese ...Sono interventi finanziati condella Unione europea. La Polonia vuole realizzare una ...con la Bielorussia e impedire l'ingresso dei migranti che il presidente Luka?nka usa come armi...Coca Cola contro Coca Pola. Si potrebbe sintetizzare così la battaglia che sta contrapponendo un gigante multinazionale e una piccola impresa indigena della Colombia. Una disputa legata alla somiglian ...ROMA (ITALPRESS) - Risorsa fondamentale e ruolo chiave non solo nella pandemia - come i fatti hanno finora dimostrato e stanno ancora dimostrando - ma per ...