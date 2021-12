"Reazioni avverse", "Una menzogna": scoppia la rissa sui vaccini (Di giovedì 23 dicembre 2021) In tv l'eurodeputata Francesca Donato parla di "decine di migliaia" di ricoverati per Reazioni avverse al vaccino. Ma il dato non ha riscontri e Antonio Caprarica si infuria: "Lei spara numeri di fantasia. Questo è disonesto" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 dicembre 2021) In tv l'eurodeputata Francesca Donato parla di "decine di migliaia" di ricoverati peral vaccino. Ma il dato non ha riscontri e Antonio Caprarica si infuria: "Lei spara numeri di fantasia. Questo è disonesto"

