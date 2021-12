Phisikk du role – Cavalli di razza e Colli fatali Le scuderie del Quirinale

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Cinquant’anni fa, alla vigilia delle elezioni del Presidente della Repubblica, Carlo Donat Cattin, ministro democristiano incline all’ironia urticante, recuperando una definizione –di- da lui stesso trasferita in politica prelevandola dagli ippodromi solo un paio d’anni prima, sentenziò: “Non dimentichiamoci che la DC può contare solo su duedi: Fanfani e Moro. Gli altri al più sono ottimi mezzosangue”. Ecco, a mezzo secolo di distanza, quando manca solo un mese dal voto dei grandi elettori per il nuovo Presidente, potrebbe apparire esercizio utile il ricorso al medesimo criterio equino. E allora, quali sarebbero oggi idiin corsa? Donat Cattin ne indicava solo due e crediamo che anche noi ci possiamo attestare sulla coppia, non soltanto per ...

Anche la politica, in quanto attività umana, ha la sua estetica, i suoi luoghi romantici, persino una sua architettura. E se la sua narrazione in chiave toponomastica non suggestiona più, vuol dire ...La domanda è: basta oggi constatare che nel bislacco depositarsi delle ceneri ideologiche manca quella più bianco - centrista per battezzare l'epifania di una nuova Diccì? La mia risposta è no, non ...