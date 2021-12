Oroscopo del Sud, edizione serale - Pesci, Cancro e Leone: la calma sarà la virtù dei forti (Di giovedì 23 dicembre 2021) Scopriamo insieme le previsioni dell'Oroscopo del Sud di questo Giovedì sera 23 Dicembre 2021, segno per segno. ARIETE: Le stelle annunciano che la tua è stata una giornata redditizia sia per gli affari che per il lavoro. Questa sera avrai successo anche nella tua vita sentimentale, ma ricorda di avere sempre le tue maniere dolci e la tua tenerezza. Dimentichi troppo spesso di mostrare al tuo partner il tuo lato estremamente romantico. TORO: L'amore in certi momenti della giornata ti ha fatto soffrire. Certo, non ti sentirai coccolato abbastanza, ma questa sera hai l'opportunità di cambiare le cose in meglio. Chiediti solo se sei davvero innamorato di colei o colui che reputi " la tua persona". GEMELLI: Non dare importanza a criticare il tuo collega geloso o ai boicottaggi quotidiani, continua a percorrere la tua strada. A partire da questa sera potrai ricevere delle ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 23 dicembre 2021) Scopriamo insieme le previsioni dell'del Sud di questo Giovedì sera 23 Dicembre 2021, segno per segno. ARIETE: Le stelle annunciano che la tua è stata una giornata redditizia sia per gli affari che per il lavoro. Questa sera avrai successo anche nella tua vita sentimentale, ma ricorda di avere sempre le tue maniere dolci e la tua tenerezza. Dimentichi troppo spesso di mostrare al tuo partner il tuo lato estremamente romantico. TORO: L'amore in certi momenti della giornata ti ha fatto soffrire. Certo, non ti sentirai coccolato abbastanza, ma questa sera hai l'opportunità di cambiare le cose in meglio. Chiediti solo se sei davvero innamorato di colei o colui che reputi " la tua persona". GEMELLI: Non dare importanza a criticare il tuo collega geloso o ai boicottaggi quotidiani, continua a percorrere la tua strada. A partire da questa sera potrai ricevere delle ...

