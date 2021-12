Neonato operato durante il parto per un raro tumore al cuore | i medici lo salvano

Advertising

Agenzia_Ansa : Affetto da un raro tumore cardiaco fetale, un neonato è stato intubato quando era attaccato alla placenta della mam… - rtl1025 : ?? #Torino: Affetto da un raro #tumore cardiaco fetale, che non gli avrebbe permesso di respirare appena al mondo, u… - FGuardiella : Tumore nel cuore, neonato operato durante parto - RADIOBRUNO1 : Uno straordinario intervento che ha salvato la vita al piccolo ???? #Torino #OspedaleReginaMargerita #neonato #parto… - glooit : Tumore nel cuore, neonato operato durante parto leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Neonato operato

Grazie a un intervento cardiochirurgico effettuato durante il parto con tecnica Exit, presso l'ospedale Regina Margherita di Torino, sono stati salvati sia la mamma sia ilaffetto da un raro tumore cardiaco. La mamma e l'equipe, composta dal direttore Enrico Bertino, dalla professoressa Chiara Benedetto, dalla ginecologa Simona Sdei, dal neonatologo Francesco ...Leggi notizie correlate ? Catania, torna a casaalla mandibola ? Policlinico, un aula per Cristian Ilardi ? Policlinico Catania ha 2 nuove Terapie subintensive Le aperture nei ...TORINO – Affetto da un raro tumore cardiaco fetale, che non gli avrebbe permesso di respirare appena al mondo, un neonato è stato intubato quando era attaccato alla placenta della mamma e operato dura ...Un videoracconto in tredici puntate e uno speciale tutto natalizio in onda domani alle 19.50 su Bergamo TV: “Un cuore di casa” raccoglie le storie di persone che hanno accettato di allargare per un pe ...