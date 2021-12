Natale subacqueo al Lago di Cornino

Leggi su udine20

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Il perdurare dell’emergenza sanitaria non ostacola, stavolta, il tradizionalissimo e sempre atteso , che lo scorso anno era saltato a causa delle restrizioni anti-Covid. La 47^ edizione della suggestiva cerimonia religiosa – avviata nel 1973 – è dunque in programma, come di consueto, per la sera del 24 dicembre, quando in un’atmosfera di luci e colori si ricomporrà il presepe galleggiante: alle 20.30 verrà celebrata la messa della Vigilia in riva ale al termine della funzione, dunque intorno alle 21.30, i sub dell’Asd Friulana Subacquei – promotrice dell’evento – daranno inizio allo spettacolo, immergendosi nelle fredde profondità per riemergerne con il Bambin Gesù e le altre statue del presepio, che andranno a comporre la scena della natività al centro del. Organizzato in collaborazione con i Comuni di Forgaria nel Friuli e Trasaghis, la ...