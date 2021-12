Mercato | rapina e “importuna” una coppia | arrestato un 21enne IL NOME

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Cronaca di Napoli: i Carabinieri hannoun uomo di 21 anni perai danni di unain Piazza Duca Degli Abruzzi. Unadi fidanzati era ferma in auto in Piazza Duca Degli Abruzzi quando undi origini gambiane ha spalancato lo sportello. Minacciandoli con un bastone ha rubato loro il

Advertising

puntomagazine : Arrestato un 21enne; il giovane ha spalancato la porta della vettura e minacciando la coppia con un bastone ha port… - alei1004 : @juventitudine @__turandot_ Libero mercato? Bri li vendiamo a 10 euro, quelli rapidi a 2,50, questa è una rapina, andrebbero denunciati -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato rapina

... le tipologie di reato presupposto erano quattro, ovverosia: estorsione ,aggravata, ... appropriazione indebita , frode informatica, rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblicoo ......ha lavorato sulle gambe ma soprattutto sulla testa di un gruppo che con i nuovi innesti di, ... Segna una rete di "" e si esalta nel far giare la squadra in avanti. Bomber manovratore: voto ...Incredibile violenza ieri sera nella zona di piazza Mercato dove una coppia di fidanzati è stata aggredita a bastonate da un giovane gambiano che ha anche molestato sessualmente la ragazza dopo averli ...Incredibilmente l'arma usata per la rapina era una pistola giocattolo. E' stato fermato a Napoli un uomo sospettato di essere l'autore della rapina a mano armata ai danni di Adam Ounas. L’algerino era ...