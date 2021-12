Lutto terribile ad Amici, la morte improvvisa proprio a Natale. Lacrime disperate nella casetta, cos’è successo (Di giovedì 23 dicembre 2021) E’ giunta una terribile notizia a uno dei ragazzi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Si tratta di Christian, allievo di Raimondo Todaro, che ha appena appreso di aver perso il suo cagnolino Joy. E’ impossibile non affezionarsi ai ragazzi di Amici ed empatizzare con loro. Li vediamo crescere e maturare da un punto di vista artistico e personale. Ci ritroviamo a sperare nei loro successi ed esultare per i loro trofei o per le proposte di lavoro che gli arrivano. Tifiamo per loro quasi come genitori orgogliosi e anche quando la trasmissione finisce siamo contenti di sentirli alla radio o di vederli ballare in televisione. Allo stesso modo, vederli piangere o disperarsi fa male ai telespettatori che li seguono giorno dopo giorno. E proprio adesso il ballerino di Amici sta affrontando il dolore più ... Leggi su cityroma (Di giovedì 23 dicembre 2021) E’ giunta unanotizia a uno dei ragazzi della scuola didi Maria De Filippi. Si tratta di Christian, allievo di Raimondo Todaro, che ha appena appreso di aver perso il suo cagnolino Joy. E’ impossibile non affezionarsi ai ragazzi died empatizzare con loro. Li vediamo crescere e maturare da un punto di vista artistico e personale. Ci ritroviamo a sperare nei loro successi ed esultare per i loro trofei o per le proposte di lavoro che gli arrivano. Tifiamo per loro quasi come genitori orgogliosi e anche quando la trasmissione finisce siamo contenti di sentirli alla radio o di vederli ballare in televisione. Allo stesso modo, vederli piangere o disperarsi fa male ai telespettatori che li seguono giorno dopo giorno. Eadesso il ballerino dista affrontando il dolore più ...

