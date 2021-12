Ladri in casa di Sensi: furto nell'appartamento durante Inter - Torino (Di giovedì 23 dicembre 2021) Brutta notizia extra - campo per Stefano Sensi. Mentre il centrocampista nerazzurro era impegnato a San Siro per la sfida contro il Torino - ingresso in campo all'82' per l'ex Sassuolo -, il suo ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 dicembre 2021) Brutta notizia extra - campo per Stefano. Mentre il centrocampista nerazzurro era impegnato a San Siro per la sfida contro il- ingresso in campo all'82' per l'ex Sassuolo -, il suo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ladri casa Inter, ladri a casa di Sensi mentre il centrocampista è in trasferta a Torino 2 Brutto ritorno per Stefano Sensi dopo la vittoriosa trasferta contro il Torino . Mentre l'ex Sassuolo scendeva in campo i ladri scassinavano la casa del centrocampista. Il bottino degli scassinatori si aggira intorno ai 200mila euro portando via borse e gioielli della moglie di Sensi, Giulia Amodio , e un Patek Phlippe ...

