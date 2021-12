La vita in diretta, Mara Venier senza freni: “Mi ha insultata” e Matano resta di ghiaccio, grande imbarazzo in studio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ieri, mercoledì 22 dicembre è andata in onda un’altra puntata de La vita in diretta condotta, come al solito, da Alberto Matano. Ospite è andata Mara Venier, grande amica del giornalista calabrese, perché voleva presentare la canzone e il video, di cui lei è la protagonista, che è stata lanciata in questi giorni. La canzone è del grandissimo amico di Mara Venier, Shel Shapiro e la canzone si chiama La leggenda dell’amore eterno. In studio Matano, la Venier Mara e gli altri ospiti hanno chiacchierato e poi Mara Venier ha svelato che in una puntata di Domenica In di alcuni anni fa lei aveva cantato con Maurizio Vandelli e Shel Shapiro e poi ha ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ieri, mercoledì 22 dicembre è andata in onda un’altra puntata de Laincondotta, come al solito, da Alberto. Ospite è andataamica del giornalista calabrese, perché voleva presentare la canzone e il video, di cui lei è la protagonista, che è stata lanciata in questi giorni. La canzone è del grandissimo amico di, Shel Shapiro e la canzone si chiama La leggenda dell’amore eterno. In, lae gli altri ospiti hanno chiacchierato e poiha svelato che in una puntata di Domenica In di alcuni anni fa lei aveva cantato con Maurizio Vandelli e Shel Shapiro e poi ha ...

