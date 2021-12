Il Gattopardo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa: storia di una storia che non cambia mai (Di giovedì 23 dicembre 2021) Unica opera di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, “Il Gattopardo” viene pubblicato postumo nel 1958 da Feltrinelli. Dopo una lunga gestazione editoriale vince il Premio Strega e diventa il primo bestseller italiano. La storia narra delle trasformazioni avvenute in Sicilia durante il Risorgimento, in particolare in una famiglia aristocratica dell’epoca. Capostipite della famiglia è Don Fabrizio Corbera, intellettuale raffinato e cinico osservatore della fine della nobiltà, che trova come unico conforto l’osservazione delle stelle. Stelle che ci ricordano quanto piccoli e poco importanti siamo. “Noi fummo i gattopardi, i leoni. Chi ci sostituirà saranno gli sciacalli, le iene. E tutti quanti, gattopardi, leoni, sciacalli o pecore, continueremo a crederci il sale della terra.” “Se ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) Unica opera didi, “Il” viene pubblicato postumo nel 1958 da Feltrinelli. Dopo una lunga gestazione editoriale vince il Premio Strega e diventa il primo bestseller italiano. Lanarra delle trasformazioni avvenute in Sicilia durante il Risorgimento, in particolare in una famiglia aristocratica dell’epoca. Capostipite della famiglia è Don Fabrizio Corbera, intellettuale raffinato e cinico osservatore della fine della nobiltà, che trova come unico conforto l’osservazione delle stelle. Stelle che ci ricordano quanto piccoli e poco importanti siamo. “Noi fummo i gattopardi, i leoni. Chi ci sostituirà saranno gli sciacalli, le iene. E tutti quanti, gattopardi, leoni, sciacalli o pecore, continueremo a crederci il sale della terra.” “Se ...

