Il browser di DuckDuckGo arriverà anche su desktop. Non sarà un fork di Chromium (Di giovedì 23 dicembre 2021) Con un post sul blog ufficiale di DuckDuckGo, il CEO e fondatore Gabriel Weinberg annuncia le novità in arrivo. Invita a provare Email protection e promette un browser nativo per MacOS e Windows. Ovviamente proteggendo la privacy dell'utente....

