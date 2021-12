Ikoné è già a Firenze: il primo regalo di Commisso anticipa il Natale (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il primo regalo di Natale di Rocco Commisso alla Fiorentina è già arrivato a Firenze. Jonathan Ikoné , esterno destro francese classe '98 del Lille, è atterrato in città di buon mattino. Poco dopo le ... Leggi su lanazione (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ildidi Roccoalla Fiorentina è già arrivato a. Jonathan, esterno destro francese classe '98 del Lille, è atterrato in città di buon mattino. Poco dopo le ...

Advertising

ManuelaFioren : RT @PietroLazze: Un punto preziosissimo per la #Fiorentina in una partita a dir poco complicata. Formazione iniziale errata ma cambi decisi… - LaMadreBadessa : RT @qn_lanazione: #Fiorentina - #Ikoné è già a #Firenze: il primo regalo di Commisso anticipa il Natale - qn_lanazione : #Fiorentina - #Ikoné è già a #Firenze: il primo regalo di Commisso anticipa il Natale - GianlucaFiori70 : @ismaele_77 Ma sarà così.. la Fiorentina oggi fa fare le visite a Ikone'..se fossero trattative avanzate si sarebbe già ai dettagli... - Laura_Bennati : RT @ilPentasport: Jonathan #Ikoné è già arrivato a Firenze! Visite mediche in corso per il primo colpo del mercato invernale della @acffior… -

Ultime Notizie dalla rete : Ikoné già Ikoné è già a Firenze: il primo regalo di Commisso anticipa il Natale Il primo regalo di Natale di Rocco Commisso alla Fiorentina è già arrivato a Firenze. Jonathan Ikoné , esterno destro francese classe '98 del Lille, è atterrato in città di buon mattino. Poco dopo le 12, accompagnato da un van nero della società, è arrivato in ...

Fiorentina, preso Ikoné. Sta svolgendo le visite mediche L'ormai ex numero 10 dei campioni di Francia è già in Città. Ottimo colpo per Commisso Ikoné , attaccante classe 98 del Lille, numero 10 dei campioni di Francia in carica, è virtualmente un nuovo calciatore della Fiorentina . Il ragazzo sta ...

Il primo regalo di Natale di Rocco Commisso alla Fiorentina èarrivato a Firenze. Jonathan, esterno destro francese classe '98 del Lille, è atterrato in città di buon mattino. Poco dopo le 12, accompagnato da un van nero della società, è arrivato in ...L'ormai ex numero 10 dei campioni di Francia èin Città. Ottimo colpo per Commisso, attaccante classe 98 del Lille, numero 10 dei campioni di Francia in carica, è virtualmente un nuovo calciatore della Fiorentina . Il ragazzo sta ...