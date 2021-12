Guenda Goria si sposa | ecco la proposta di nozze

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Lei lo ha definito “un primo assaggio di” e quel sì scambiato a sorpresa su una spiaggia di Santo Domingo ha un sapore dolcissimo.e Mirko Gancitano si sono promessi amore eterno, in attesa di ufficializzare il matrimonio tra un anno esatto. Il settimanale Chi pubblica le foto della coppia, entrambi in bianco e pazzi d’amore. E’ stato Mirko a organizzare tutto all’insaputa di, che però non si è tirata indietro. A Santo Domingo hanno festeggiato il compleanno di lei, insieme anche a Maria Teresa Ruta, ma quello che c’era in serbo per laera qualcosa di molto più emozionante di un semplice party. “Io non sapevo niente. Un giorno mi ha portato in spiaggia, mi ha fatto trovare i vestiti bianchi e mentre partiva la nostra canzone, Dal verde di Calcutta, mi ha sussurrato ...