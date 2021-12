Fideiussione Draghi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Debito pubblico e inflazione in salita, ripresa da confermare. In questa situazione i conti pubblici italiani non rassicurano affatto. E la loro futura stabilità dipende soprattutto da una variabile... Sperano, quando sarà indispensabile e l’avvenimento è futuro ma non incerto, che lo dirà di nuovo: «Whatever it takes». Tutto quanto è necessario, o se volete costi quel che costi. Ma quanto? È la , quella che i mercati, ma anche l’Europa concedono all’Italia. Faremmo bene a preoccuparci dell’ammontare di questo fido. Da Palazzo Chigi l’ex presidente della Banca centrale europea ha prolungato lo stato di emergenza causa Covid, molti hanno detto è il segnale che non corre per il Quirinale. Ascoltando forse le sirene del Financial Times che ha scritto: «Resti a capo del governo, ce n’è bisogno per la stabilità». Ma l’analisi del quotidiano britannico di proprietà dei giapponesi di Nikkei ... Leggi su panorama (Di giovedì 23 dicembre 2021) Debito pubblico e inflazione in salita, ripresa da confermare. In questa situazione i conti pubblici italiani non rassicurano affatto. E la loro futura stabilità dipende soprattutto da una variabile... Sperano, quando sarà indispensabile e l’avvenimento è futuro ma non incerto, che lo dirà di nuovo: «Whatever it takes». Tutto quanto è necessario, o se volete costi quel che costi. Ma quanto? È la , quella che i mercati, ma anche l’Europa concedono all’Italia. Faremmo bene a preoccuparci dell’ammontare di questo fido. Da Palazzo Chigi l’ex presidente della Banca centrale europea ha prolungato lo stato di emergenza causa Covid, molti hanno detto è il segnale che non corre per il Quirinale. Ascoltando forse le sirene del Financial Times che ha scritto: «Resti a capo del governo, ce n’è bisogno per la stabilità». Ma l’analisi del quotidiano britannico di proprietà dei giapponesi di Nikkei ...

