Ferran Torres Barcellona, Guardiola conferma: «So che stanno trattando» (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha confermato la trattativa tra il Barcellona e Ferran Torres Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, in conferenza stampa ha confermato la trattativa in fase avanzata tra il Barcellona e Ferran Torres. LA conferma – «So che stanno trattando e che è vicino ai blaugrana, ma ancora non mi hanno detto che è ufficiale. Deluso se andrà via? No, sono felice per lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

