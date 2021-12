Empoli-Milan 2-4, le pagelle di Saelemaekers: ottimo, ma non per tutti (Di giovedì 23 dicembre 2021) Alexis Saelemaekers ha giocato molto bene in Empoli-Milan 2-4. Voti alti sui quotidiani sportivi oggi in edicola. Ma 'Tuttosport' non ci sta Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 dicembre 2021) Alexisha giocato molto bene in2-4. Voti alti sui quotidiani sportivi oggi in edicola. Ma 'Tuttosport' non ci sta

Advertising

acmilan : Next stop: #EmpoliMilan ?? Empoli-Milan ci aspetta ?? @LeFrecce #trenoufficiale - IsmaelBennacer : ?? Empoli FC - AC Milan ?? Stadio Carlo Castellani ? 20h45 #ForzaMilan ???? - acmilan : A night of new records and first times: find out all the numbers of the match ?? - kwuo14 : RT @SkySport: ?? VA FLORENZI? ? Punizione vincente prima di uscire ?? HL ? - ntocndy : Pagellone girone di andata squadra per squadra: Atalanta 6 Bologna 6+ Cagliari 3 Empoli 8 Fiorentina 7 Genoa 4.5 I… -