"È in una situazione molto critica": l'ex senatore No Vax Bartolomeo Pepe in terapia intensiva (Di giovedì 23 dicembre 2021) Non è la prima che si sente purtroppo di esponenti No Vax ricoverati in terapia intensiva a causa del Covid-19, proprio perché non vaccinati. Questa volta è toccato all'ex senatore del Movimento 5 Stelle Bartolomeo Pepe, uno dei più fervidi oppositori della campagna vaccinale in atto nonché sostenitore di diverse teorie del complotto, come evidenziato anche sulla pagina Wikipedia dedicata all'ex senatore. Pepe era entrato a Palazzo Madama grazie ai grillini nel 2013. In seguito, in disaccordo con i vertici del Movimento, era passato al Gruppo Misto, prima di dar vita ad un lungo peregrinare fino a concludere la legislatura nel gruppo Grandi Autonomie e Libertà. Il politico, napoletano di Casalnuovo, aveva condannato la ...

