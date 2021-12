Calcio | incidenti a Torre del Greco | arrestati due tifosi

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutosono avvenuti al termine della partita Turris-Taranto (serie C, girone C), giocata ieri sera allo stadio Liguori didel: duesono stati. Si tratta di Antonio Perone e Mattia Casciello, entrambi di 35 anni, con precedenti di polizia: sono accusati di resistenza, violenza, lesioni a pubblico ufficiale e violazione della legge 401/89 (partecipazione attiva ed episodi di violenza durante una manifestazione sportiva). Al termine della partita gli agenti del quarto reparto mobile e del commissariato didelmentre scortavano alcuni mezzi deitarantini in direzione del casello autostradale sono stati attaccati nella zona di piazza Martiri d’Africa con bottiglie, pietre e ...

Glihanno portato alla sospensione momentanea della partita, poi vinta dal Sofia per 1 - 0.Incidenti sono avvenuti al termine della partita Turris-Taranto (serie C, girone C), giocata ieri sera allo stadio Liguori di Torre del Greco (Napoli): due tifosi sono stati arrestati. (ANSA)