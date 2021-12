Vietati gli allevamenti di animali per pellicce: 10 anni sembrava un risultato irraggiungibile (Di mercoledì 22 dicembre 2021) A partire dal 2022 in Italia non si potranno più allevare visoni per la produzione di pelliccia. Con un voto storico, la Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento alla Legge di Bilancio con cui vieta questa crudele pratica. Gli ultimi cinque allevamenti rimasti attivi dovranno svuotare le gabbie entro il 30 giugno 2022. Sapevamo che questo momento sarebbe arrivato ma, dieci anni fa, quando abbiamo fondato l’associazione, questo risultato sembrava irraggiungibile. Quello di ottenere un divieto di allevamento degli animali per la produzione di pelliccia è stato sin da subito uno dei nostri obiettivi principali. L’attenzione sui visoni deriva dal fatto che sono loro quelli ad essere allevati in Italia per questo scopo, a differenza di altri paesi dove vengono sfruttati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) A partire dal 2022 in Italia non si potranno più allevare visoni per la produzione di pelliccia. Con un voto storico, la Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento alla Legge di Bilancio con cui vieta questa crudele pratica. Gli ultimi cinquerimasti attivi dovranno svuotare le gabbie entro il 30 giugno 2022. Sapevamo che questo momento sarebbe arrivato ma, diecifa, quando abbiamo fondato l’associazione, questo. Quello di ottenere un divieto di allevamento degliper la produzione di pelliccia è stato sin da subito uno dei nostri obiettivi principali. L’attenzione sui visoni deriva dal fatto che sono loro quelli ad essere allevati in Italia per questo scopo, a differenza di altri paesi dove vengono sfruttati ...

