Terza dose, Palù: “Necessaria anche per under 18” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Terza dose di vaccino anti covid anche per i più giovani? “Il booster sarà necessario anche per gli under 18 per renderli resistenti all’infezione”. Lo ha detto Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, ospite di Sky Tg24, aggiungendo che le tempistiche per la Terza dose ai ragazzi non sono ancora certe. Tutte le misure contro Covid-19, continua Palù, “sono ispirate al massimo di cautela, prevenzione e protezione dall’infezione”, come l’ipotesi di tampone obbligatorio “anche se si è vaccinati con tre dosi, in occasione di grandi eventi”. “Un’altra opzione è considerare l’obbligo vaccinale”, che “spetta comunque alla politica”. Palù è favorevole all’uso delle mascherine ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021)di vaccino anti covidper i più giovani? “Il booster sarà necessarioper gli18 per renderli resistenti all’infezione”. Lo ha detto Giorgio, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, ospite di Sky Tg24, aggiungendo che le tempistiche per laai ragazzi non sono ancora certe. Tutte le misure contro Covid-19, continua, “sono ispirate al massimo di cautela, prevenzione e protezione dall’infezione”, come l’ipotesi di tampone obbligatorio “se si è vaccinati con tre dosi, in occasione di grandi eventi”. “Un’altra opzione è considerare l’obbligo vaccinale”, che “spetta comunque alla politica”.è favorevole all’uso delle mascherine ...

