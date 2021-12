Spazio, ancora un rinvio per Webb: stavolta è il meteo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono le “condizioni meteo avverse” a fermare questa volta il lancio del super telescopio spaziale James Webb, una straordinaria missione spaziale di Nasa, Esa e Cnsa canadese. L’Agenzia Spaziale Europea spiega che “la Launch Readiness Review per il volo Va256 per il lancio del James Webb Space Telescope è stata completata con successo” il 21 dicembre “e conclusa con l’autorizzazione a eseguire il rollout del veicolo di lancio e l’inizio della cronologia di lancio”. Tuttavia, “a causa delle condizioni meteorologiche avverse allo Spazioporto europeo nella Guyana francese, il volo Va256, inizialmente previsto per il 24 dicembre, è stato rinviato” spiega l’ESa confermando che la nuova data di lancio prevista è il 25 dicembre, il prima possibile entro la finestra di lancio 12:20–12:52 Gmt, le 13:20–13:52 ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono le “condizioniavverse” a fermare questa volta il lancio del super telescopio spaziale James, una straordinaria missione spaziale di Nasa, Esa e Cnsa canadese. L’Agenzia Spaziale Europea spiega che “la Launch Readiness Review per il volo Va256 per il lancio del JamesSpace Telescope è stata completata con successo” il 21 dicembre “e conclusa con l’autorizzazione a eseguire il rollout del veicolo di lancio e l’inizio della cronologia di lancio”. Tuttavia, “a causa delle condizionirologiche avverse alloporto europeo nella Guyana francese, il volo Va256, inizialmente previsto per il 24 dicembre, è stato rinviato” spiega l’ESa confermando che la nuova data di lancio prevista è il 25 dicembre, il prima possibile entro la finestra di lancio 12:20–12:52 Gmt, le 13:20–13:52 ...

