Scuderia Ferrari - Giovinazzi pilota di riserva insieme a Schumacher

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo la burrascosa e tardiva uscita dall'Alfa Romeo Racing, per Antonionon c'è stata alcuna possibilità di trovare un'altra opportunità per correre in Formula 1 nel 2022 e sarà invece impegnato in Formula E, con la Dragon Racing. Ilitaliano, però, potrà ancora contare sul supporto delladidella Rossa. Mattia Binotto ha confermato la fiducia ad Antonioche nel 2022 saràdidelladi Maranello in 12 weekend di gara, ossia nelle occasioni che lo vedranno libero dagli impegni nella categoria full electric. Farà una staffetta con Mickche, in caso di necessità, indosserebbe i colori del Cavallino nei restanti ...

"La situazione non impedisce al pilota di Cervera di proseguire il suo piano di preparazione fisica in ottica della nuova stagione", conclude lagiapponese. Mick Schumacher sulla...Il ritorno di uno Schumacher in. Mick, figlio di Michael, sarà uno dei piloti di riserva delladi Maranello nella prossima stagione di Formula 1, in cui continuerà a gareggiare per la Haas . Si alternerà con Antonio ...Dopo la burrascosa e tardiva uscita dall'Alfa Romeo Racing, per Antonio Giovinazzi non c'è stata alcuna possibilità di trovare un'altra opportunità per correre in Formula 1 nel 2022 e sarà invece impe ...La Scuderia Ferrari affiancherà a Sainz e a Charles Leclerc, piloti titolari, Antonio Giovinazzi e Mick Schumacher che saranno di riserva.