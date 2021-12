Muore a 14 anni mentre ricarica lo smartphone: “Un fulmine è caduto mentre lo attaccava alla presa, la scossa l’ha sbalzato di alcuni metri” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Muore a 14 anni mentre ricarica lo smartphone. Il corpo del giovanissimo Max Willyan dos Reis Gomes è stato trovato senza vita dai suoi genitori, nella loro casa di Alexânia, alla periferia del Distretto Federale di Sao Paolo in Brasile. Secondo quanto riferito, il giovane ha subito una scarica elettrica dopo aver collegato il telefono alla presa. Secondo la polizia, almeno questo è quello che riportano le testate brasiliane, il ragazzo avrebbe infilato il caricatore nella presa nel momento in cui un fulmine è caduto a poca distanza dalla sua casa. Un fatto che, secondo gli investigatori, potrebbe essere collegato all’incidente. Anche perché, secondo quanto riporta il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021)a 14lo. Il corpo del giovanissimo Max Willyan dos Reis Gomes è stato trovato senza vita dai suoi genitori, nella loro casa di Alexânia,periferia del Distretto Federale di Sao Paolo in Brasile. Secondo quanto riferito, il giovane ha subito una scarica elettrica dopo aver collegato il telefono. Secondo la polizia, almeno questo è quello che riportano le testate brasiliane, il ragazzo avrebbe infilato il caricatore nellanel momento in cui una poca distanza dsua casa. Un fatto che, secondo gli investigatori, potrebbe essere collegato all’incidente. Anche perché, secondo quanto riporta il ...

