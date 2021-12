Lazio, Sarri: «Vicini alle mie idee nel primo tempo. Rinnovo? Se domani arrivano i documenti…» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mister Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la gara della Lazio contro il Venezia: le parole del tecnico biancoceleste Mister Sarri ha parlato nel post partita di Venezia-Lazio. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN. GARA – «Soprattutto nel primo tempo la squadra è stata molto vicina alle mie idee, ottimo palleggio. Un peccato finire il primo tempo in parità, poi siamo stati bravi a rimetterla a posto». GOAL PRESI – «I goal presi mi preoccupano anche se nelle ultime partite ne abbiamo presi meno, questo vuol dire che stiamo ritrovando solidità». PERCORSO – «Siamo ad un punto in cui ci sono delle partite facciamo un passo indietro e due in avanti, un percorso ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Misterha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la gara dellacontro il Venezia: le parole del tecnico biancoceleste Misterha parlato nel post partita di Venezia-. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN. GARA – «Soprattutto nella squadra è stata molto vicinamie, ottimo pggio. Un peccato finire ilin parità, poi siamo stati bravi a rimetterla a posto». GOAL PRESI – «I goal presi mi preoccupano anche se nelle ultime partite ne abbiamo presi meno, questo vuol dire che stiamo ritrovando solidità». PERCORSO – «Siamo ad un punto in cui ci sono delle partite facciamo un passo indietro e due in avanti, un percorso ...

